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مطلع الأسبوع القادم.. أبرد هواء في 2023

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 6 مارس 2023 - 7:45 صباحًا

المناطق_متابعات

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، من «أبرد هواء» هذا العام، وفق «سكاي نيوز عربية». ونشر فيديو توضيحياً لمسار الهواء البارد، الذي سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة، وأوضح أن هبوط هواء القطب الشمالي سيجلب الثلوج والجليد في بعض الأماكن. وقال سيغطي الثلج والجليد أجزاء شاملة من المملكة المتحدة، وتم إصدار تحذيرات باللون الأصفر بشأن الثلوج والجليد التي تتعرض لها معظم أنحاء أسكتلندا وشمال شرق إنجلترا قبل أن تجتاح البلاد موجة هواء باردة شديدة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، من «أبرد هواء» هذا العام، معلنة الوقت المتوقع لوصوله مطلع الأسبوع القادم.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 6 مارس 2023 - 7:45 صباحًا
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shimaa mohamed

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