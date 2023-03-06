مطلع الأسبوع القادم.. أبرد هواء في 2023

المناطق_متابعات

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، من «أبرد هواء» هذا العام، وفق «سكاي نيوز عربية». ونشر فيديو توضيحياً لمسار الهواء البارد، الذي سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة، وأوضح أن هبوط هواء القطب الشمالي سيجلب الثلوج والجليد في بعض الأماكن. وقال سيغطي الثلج والجليد أجزاء شاملة من المملكة المتحدة، وتم إصدار تحذيرات باللون الأصفر بشأن الثلوج والجليد التي تتعرض لها معظم أنحاء أسكتلندا وشمال شرق إنجلترا قبل أن تجتاح البلاد موجة هواء باردة شديدة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، من «أبرد هواء» هذا العام، معلنة الوقت المتوقع لوصوله مطلع الأسبوع القادم.