“مطل أضم” السياحي الترفيهي .. إطلالات على معالم المحافظة الطبيعية والأثرية

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يعكس “مطل أضم” السياحي الترفيهي، القدرات السياحية المميزة لمحافظة أضم والمشجع على التنمية السياحية، حيث الإطلالات الخيالية على المعالم الطبيعية والأثرية، والتناسقية مع البيئة الطبيعية للمكان.

ويُغطي مشروع “مطل أضم” الترفيهي السياحي، الذي أنشأته بلدية المحافظة مساحة 22400 متر مربع وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 6000 متر مربع، ويحتوي على 13 شاليه مطل، ومتحف تراثي وشلالات ونوافير مائية ومدرجات خضراء ومسرح مساحته 500 متر مربع، كما يحتوي على 6 مواقع للأسر المنتجة، وموقعين لألعاب الأطفال، وموقعين استثمارية، ومصلى رجال ونساء ، ودورات مياه ومواقف للسيارات.

ويُسهم مشروع المطل في وضع مخطط شامل للتنمية العمرانية المتكاملة وإيجاد مناطق ترفيهية واسعة ومتنوعة، كما يهدف إلى زيادة وتنويع مصادر الدخل بالمحافظة وتوفير فرص استثمارية واعدة وبناء قاعدة اقتصادية رافدة وجذب الاستثمارات المحلية مع تفعيل دور السياحة البيئية.

يذكر أنه جرى خلال العام الماضي طرح 18 موقعاً استثمارياً في المحافظة، فيما تعمل البلدية خلال العام الجاري على طرح 23 موقعاً استثمارياً لخلق مزيد من الفرص لخدمة المحافظة ومراكزها.