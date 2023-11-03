“مطل الحرة” في العُلا.. لوحة بانورامية تعانق السحاب

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يتميز “مطل الحرة” الذي يقع وسط الصخور السوداء في حرة عويرض التابعة لمحافظة العلا، بموقعه وإطلالاته الجميلة على أبرز المعالم الطبيعية والأثرية، حيث يعد أحد أكثرها المواقع جذباً للزوّار.

وتتوفر في المطل العديد من الخدمات والأنشطة المهيئة للزوار،حيث يوجد أماكن للجلوس و مناطق للتنزّه ومقهى ومطعم يقدمان الأطعمة والمشروبات المختلفة،كما يتوفر تلسكوبات مخصصة للزوار يراقبون من خلالها النجوم ، ويستكشفون الأسرار الفلكية.

وبالقرب من مطل الحرة يستمتع الزائر بتجربة “الزيبلاين”، الانزلاق الأطول، والأسرع، والأكثر تشويقاً على مسافة إجمالية تبلغ 1.5 كم، وبسرعة تصل إلى 120 كم في الساعة، يبين المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة.