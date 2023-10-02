معادن تحصد المركز الأول في حفل الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية

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حققت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) المركز الأول ضمن حفل الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وذلك تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع عبر مبادرة “مدارس التميز العلمي”، إذ تسلط الجائزة الضوء على الأثر العلمي والمجتمعي الذي حققته.

ويأتي هذا الإنجاز من خلال مبادرة معادن بافتتاح مدرستي التميّز العلمي في عرعر وطريف منذ 2016م، حيث يتم التعاون مع شركة وادي الظهران للتقنية، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبفضل هذا التعاون والدعم من إدارة التعليم في المنطقة، تم تصميم مناهج تعليمية عالية الجودة للطلاب، تركز على تعزيز التفكير وتنمية المواهب، إضافة إلى تطوير قدراتهم في مجالات العلوم الطبيعية لتمكين الشباب الطموح من مواصلة تعليمهم وتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

وتستقبل مدارس التميز 200 طالب في كل عام، إذ تم دعم أكثر من 1200 طالب وتخرج أكثر من 858 طالبًا منذ عام 2020م، وتمكن 569 خريجًا من مواصلة مسيرتهم التعليمية في أهم الجامعات المحلية والعالمية في عدد من التخصصات الهامة مثل الهندسة والرياضيات والتقنية، والطب والتمريض والصيدلة.

الجدير بالذكر أن معادن استثمرت 158 مليون ريال في هذه المبادرة، مما أتاح العديد من فرص النمو للمناطق المجاورة لأعمال الشركة في منطقة الحدود الشمالية.