“معادن” توافق على اتفاقيتها مع “الاستثمارات” لتأسيس شركة للاستثمار في الأصول التعدينية

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أصدرت الجمعية العامة العادية لشركة التعدين العربية السعودية “معادن” موافقتها على الاتفاقية الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة بشأن تأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية على الصعيد الدولي.

وأوضحت “معادن”، في بيان أصدرته اليوم (الأربعاء)، أن الجمعية وافقت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، بشأن مشروع مشترك لتأسيس شركة لغرض الاستثمار في الأصول التعدينية برأس مال سيبلغ 187.5 مليون ريال.

وأضافت أنها ستقوم بدفع حصتها في الشركة البالغة 95.6 مليون ريال من مواردها الخاصة، وفي حال تطور أعمال الشركة وحاجتها إلى تمويل إضافي، فستلتزم مع الصندوق بتمويل الشركة بمبلغ إجمالي يصل إلى 11.9 مليار ريال، على أن يكون الحد الأقصى لاستثمار “معادن” في الشركة مبلغ 6.9 مليار ريال ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

ونوهت بأن الاتفاقية ممتدة طوال مدة الشركة المزمع تأسيسها في وثائقها التأسيسية ما لم يتم إنهاؤها بموجب بنودها.