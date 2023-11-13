“معادن” شريك مؤسس لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مشاركة شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، كشريك مؤسس في النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض من 9 وحتى 11 يناير 2024.

وتتمثل مشاركة معادن بصفتها شريكاً مؤسساً للمؤتمر للعام الثالث على التوالي، وستؤدي معادن، أكبر شركة للتعدين والموارد المعدنية متعددة السلع في الشرق الأوسط، دوراً محورياً في تمكين النقاشات الرامية إلى تشكيل ملامح قطاع التعدين العالمي خلال المؤتمر الذي ينعقد في يناير 2024.

وسيناقش مؤتمر التعدين الدولي 2024 عدداً من المبادرات، بما فيها مبادرة لبناء القدرات البشرية وصقل المواهب في المنطقة عبر تأسيس مراكز للتميز ومبادرة لوضع معايير للاستدامة تلبّي متطلبات الدول المضيّفة وتعزز ثقة المجتمعات فيها وأخرى لاستحداث مركز للمعادن الصديقة للبيئة في المنطقة الكبرى. وسيتم تحقيق ذلك وأكثر باستخدام بالتقنيات الحديثة وبناء مراكز المعالجة.

ولمزيد من المعلومات حول مؤتمر التعدين الدولي 2024، دعت الوزارة التسجيل للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط:

https://www.futuremineralsforum.com/registration/