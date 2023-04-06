معارض رمضانية رقمية بمحتويات قيمة تفتح أبوابها للزوار في المسجد الحرام

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أقامت رئاسة شؤون الحرمين خلال شهر رمضان هذا العام 1444ه معارض رمضانية رقمية في المسجد الحرام تحتوي على 222 محتوى رقمي بهدف تقريب الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والعالم الإسلامي أجمع باستخدام التقنيات الرقمية وشاشة لوحية تفاعلية وتقنية الواقع الافتراضي، إذ تم استعراض (222) متحوى رقمي فيها.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمعارض الرقمية في وكالة شؤون المعارض والمتاحف ريان بن محمد المسعودي أنه تم في المعارض عرض مجموعة من مقتنيات متحف عمارة الحرمين الإثرائية بتقنية (3D) للزوار والمعتمرين كما تم تقديم عرضًا للتطبيقات الرقمية الخاصة بالخدمات المقدمة من الرئاسة للزوار،مؤكدا أن هذه الخدمات المتميزة التي تقدمها الإدارة العامة للمعارض الرقمية هي خدمة للحرمين الشريفين وزوارهما، وفقًا لتطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله-.

وقدم شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لدعمه في تطوير العمل في المعارض الرقمية وخدماتها المقدمة للزوار والمتلهفين للحرمين الشريفين من أنحاء المعمورة، كما أشاد بدعم ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني.