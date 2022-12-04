معالي رئيس جامعة الباحة يحث جميع منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها على المشاركة في فروع جائزة الباحة

المناطق_صقر الغامدي

حث معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ جميع منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها على المشاركة في فروع جائزة الباحة للإبداع والتميز وخاصة أن فترة إستقبال الطلبات تم تمديدها إلى يوم الخميس ٢١/ ٥/ ١٤٤٤ الموافق ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م مسبقاً من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز من سموه على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين؛ فقد صدر توجيه سموه الكريم بتمديد فترة إستقبال طلبات الترشح مسبقاً.