معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يدشن أعمال المسح الجوي للسجل العقاري في كافة أحياء الرياض

المناطق_الرياض

دشّن معالي الأستاذ ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، أعمال المسح الجوي للسجل العقاري في كافة أحياء مدينة الرياض، وذلك استكمالاً لجهود الشركة في أعمال التسجيل العيني للعقار.

وجرى خلال حفل التدشين، المقام في مطار الثمامة بمدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد والرئيس التنفيذي لشركة لسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، استعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في العمليات الجيومكانية لتنفيذ التسجيل العقاري من خلال الرفوعات المساحية باستخدام الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار بدقة أفقية لا تتجاوز سنتميترات قليلة لأركان قطع الأراضي والمباني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “السجل العقاري”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعدادات الشركة لاستكمال عمليات التسجيل في كافة أحياء الرياض، حيث يعد المسح الجيومكاني الركيزة الأساسية لإنشاء السجل العقاري، وإنتاج خارطة عقارية موثوقة ومحدثة هي الأولى من نوعها في المملكة، والتي تغطي مساحة تتجاوز أكثر من 100 ألف كم2 في النطاق العمراني، بمستهدفات تصل إلى أكثر من 7 مليون قطعة، بحجم بيانات يصل إلى أكثر من 1 بيتا بايت.

وأشار د. السليمان إلى أن السجل العقاري يعتمد في العمليات الجيومكانية على أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا والتي تشمل الطائرات المأهولة، والطائرات بدون طيار، وأنظمة وحلول جيومكانية رقمية، وتقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وجميعها تلك التقنيات ستعزز الموثوقية والشفافية وستسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزز جاذبيته الاستثمارية، وبالتالي ستزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات غير النفطية، تحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن السجل العقاري هي شركة سعودية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتولى تنفيذ جميع الأعمال والاختصاصات التشغيلية المرتبطة بالتسجيل العيني للعقار، وأيضاً تتولى وبشكل حصري إنشاء وصيانة السجل العقاري في المملكة.