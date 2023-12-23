معاينة وتعديل منشورات “إنستغرام”

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أطلق تطبيق “إنستغرام” لتبادل الصور، ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من معاينة المنشورات وإجراء التعديلات اللازمة عليها قبل نشرها في شكلها النهائي.

وأوضحت شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة للتطبيق، أن الميزة (قيد الاختبار) ستساعد المستخدمين على القيام بذلك مباشرة من التطبيق دون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية أو أدوات إضافية.

وللاستفادة من الميزة، يجب على المستخدم أولاً تحديث التطبيق لآخر إصدار من المتجر، ثم فتح نافذة لإنشاء منشور حيث سيظهر خيار يحمل اسم “post-preview” وبالضغط عليه يتم استعراض المنشور قبل نشره.