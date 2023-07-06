معتمرة طافت وبسبب المرض لم تستطع إكمال السعي ماذا يلزمها؟.. عضو “هيئة كبار العلماء” يوضح

قال الشيخ “سعد الشثري” عضو هيئة كبار العلماء، إن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالقيام بها، لقوله تعالى “إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما”.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، أن الفقهاء اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة، فمنهم من قال بأن السعي ركن ومنهم من قال بأنه مستحب، لكن الراجح أنه واجب وليس ركن.

وأوضح أن المسلم إذا لم يستكمل السعي بين الصفا والمروة بسبب عذر أو مرض، لزمه الهدي وإراقة دم في مكة المكرمة.