معدل التضخم السنوي بالمملكة ينخفض إلى (1,5%) خلال شهر ديسمبر 2023م

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سجَّل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.5٪ خلال شهر ديسمبر لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر 2023م) حينما كان عند 1.7 ٪، حيث سجَّل انخفاضًا نسبيًّا طفيفًا على أساس سنوي.

وتعد معدلات التضخم في المملكة مستقرة مقارنة بدول مجموعة العشرين ومعظم الدول، الأمر الذي يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في الأسعار.

يُذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.