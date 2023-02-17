“معدنهم ذهب” حملة توعوية بسرطان الأطفال بمنطقة تبوك

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نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية في منطقة تبوك بالتعاون مع جامعة تبوك ممثلة بنادي الأطفال بكلية الطب وجمعية سند الخيرية، أمس حملة توعوية بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الاطفال تحت شعار “معدنهم ذهب”، وذلك بمول تبوك بارك.

ويأتي تنظيم الحملة بهدف إيجاد بيئة داعمة، وتجنيد الموارد المساندة بكفاءة وفعالية لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال المرضى بالسرطان وذويهم، والإسهام في تحقيق المسؤولية المجتمعية والتكافل بين مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأنواع السرطان والمخاطر والعواقب التي تواجه الأطفال المصابين، والتعريف بالحقوق الأساسية لجميع الأطفال المصابين بالسرطان، ومنها الحق في التشخيص المبكر والسليم، والعلاج الطبي، والأدوية المناسبة.