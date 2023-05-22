معرض “آمن” يُبرز أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية

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شهد معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني، تنظيم العديد من الجلسات، وورش العمل، وكذلك الجلسات الإرشادية والتوصيات السيبرانية وتجارب افتراضية تُحاكي الهجمات السيبرانية.

ويُقدّم معرض “آمن” إرشادات وتوصيات عن كيفية الحفاظ على البيانات الشخصية، مستعرضاً مجموعة كبيرة من المخاطر والتهديدات السيبرانية المتجددة والمتزايدة، فضلاً عن الإجابة على الأسئلة والاستفسارات في كل ما يخُص مجال الأمن السيبراني وكل ما يُمكن أن يُسهم في نمو ثقافة الأمن السيبراني، من خلال إعداد مواد توعوية في معرض “آمن” بالرياض للأطفال والبالغين.

وسلّط المعرض الضوء من خلال محاضرة يتم تقديمها بفترات متفاوتة، في ركن الجلسات السيبرانية التوعوية إلى أهمية حماية البيانات الشخصية والحساسة، بالإضافة إلى تقديم عدد من التوصيات والإرشادات حتى يتم تأمين البيانات بشكل ملائم.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني “آمن” الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة سابك ووزارة التعليم.