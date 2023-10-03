معرض إنترسك السعودية ينطلق بدورته الخامسة في الرياض

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انطلق اليوم معرض “إنترسك السعودية” العالمي بدورته الخامسة، أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، بحضور مدير عام الدفاع المدني الملكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض .

وتهدف إقامة المعرض الذي أقيم بإشراف المديرية العامة للدفاع المدني، ويستمر حتى الخامس من أكتوبر الجاري، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وتعزيز دورها فيهما، وعرض أحدث منتجات الشركات المحلية والعالمية وخدماتها وتقنياتها، وسيغطي مجالات الأمن السيبراني، والسلامة من الحرائق، والمراقبة، والاستجابة لحالات الطوارئ، والابتكارات والتقنيات التي تقود عجلة النمو .

ويوفّر “إنترسك السعودية” منصة استثمارية للتواصل مع المختصين وعرض أحدث التطورات والتقنيات والحلول لأكثر من 240 عارضًا من 25 دولة حول العالم، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية والمؤسسات في خدمات الإطفاء والطوارئ والأمن والسلامة، ويقام على هامشه مؤتمران علميان بحضور خبراء دوليين ومحليين .