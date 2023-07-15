معرض البوابة الوطنية للهوايات “هاوي” يواصل فعالياته في واجهة الرياض

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يواصل جناح البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة فعالياته الثقافية التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك بواجهة الرياض.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها البوابة من أجل تعريف شريحة أكبر من الجمهور بقطاع الهوايات الذي حقق نمواً متسارعاً في أعداد الأندية المسجلة، والتي تزيد على 480 نادياً منذ التدشين الرسمي في أكتوبر الماضي.

ويشمل الجناح، مشاركة عدد من أندية الهواة في المنطقة هما (نادي رياض الفن لهواية الفنون البصرية، نادي ملتقى المبدعين لهواية الموسيقى) وسط حضور لافت من الزوار الذين تعرفوا على الخدمات التي تقدمها بوابة هاوي وجهودها في تنمية وتفعيل القطاع، إضافة إلى مشاركتهم في تجارب تفاعلية لهوايات موسيقية وثقافية ورياضية وأخرى متنوعة.

يذكر أن رحلة هاوي التعريفية في مناطق المملكة التي بدأت في المدينة المنورة وتبوك الشهر الماضي، حيث انطلقت الخميس الماضي بالرياض، لتواصل رحلتها في بقية مناطق المملكة في إطار مساعي البوابة لتفعيل دور المجتمع المحلي تجاه قطاع الهوايات، وإبراز منتجات أندية الهواة في مختلف الهوايات الرياضية والثقافية، والإبداعية الذهنية، والإعلامية، وغيرها من الهوايات.