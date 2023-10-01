معرض الرياض الدولي للكتاب.. حفل لتوقيع رواية «بكرا شي نهار» لـ ياسمين حناوي

نظمت الدار العربية للعلوم “ناشرون”، أمس السبت، عند الساعة الـ 5 مساء، حفلا لتوقيع رواية “بكرا شي نهار” للكاتبة ياسمين حناوي، وذلك على هامش إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب.

وحرص عدد من القراء على شراء الرواية، فيما وقعت الكاتبة عليها، وأجرت لقاءت منفصلة، مع الحضور في حفل التوقيع الذين تحدثوا عن عملها وأشادوا به.

وحول الرواية تقول “ياسمين حناوي”: “إنها المحبة.. أن تؤثّر بهم.. تخترق الجزء الأعمق من وجدانهم.. تحاول التحدث بلسان حالهم.. تتماهى مع مواقفهم بواقعية.. تقتبس من حياتهم بخيالية.. تجلبهم إلى صفحاتك.. وترسم على وجوه شخصياتك ملامحهم.. تسير قدماً في مسلسل حياتهم.. تنحني احتراماً لهمومهم قبل أفراحهم.. تعيش معهم بكلّيتك وأفكارك وأحلامك.. تستمع إلى موسيقى أذهانهم التي لطالما دندنتها أرواحهم.. ثم ترتدي أجمل ما لديك وتتزين وتتعطر وتبتسم وتُكرّمهم قبل أن يكرموك.. وتذرف دموع الفرح بلقائهم.. وتنتظر بشغف آراءهم”.