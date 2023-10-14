معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يوفر تجربة الرماية الحقيقية والافتراضية بالسلاح

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أوجد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 في نسخته الخامسة، جناحًا للرماية المحددة بالمسدس والرشاش الحقيقيين؛ بهدف خوض تجربة الرماية بالرصاص الحي منزوع إبرة النار، بإلإضافة إلى تجربة الرماية الافتراضية عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR).

وتقوم فكرة جناح الرماية الحية على السماح لمن تزيد أعمارهم على 18 عاماً بتجربة الرماية بالرصاص الحي منزوع إبرة النار، على هدف يبعد مترًا ونصف المتر، بارتداد لمخلفات الرصاص بأمان، كما وفر مدربين يسدون التعليمات للزوار والطرق الصحيحة لحمل السلاح والتصويب نحو الهدف.

وبيّن المسؤول عن الجناح عبر تقنية الواقع الافتراضي سلمان العقيل، أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الخامس، وفر تجربة الرماية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)، حيث يتمكن الهاوي من الرماية على هدف محدد، أو ضمن مجموعة تمثل عمليات اقتتال افتراضية، عبر رسم سيناريو يترجم على الأجهزة المخصصة للعب، مشيراً إلى التقنية عالية الحساسية التي تمثل الشعور الحقيقي بحجم السلاح، والارتداد ومكان إصابة الهدف.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، يسعى لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين، من خلال أجنحة متنوعة، إلى جانب تنشيط القطاعات الأخرى كالحرف التقليدية، والفنون التشكيلية المرتبطة بهواية الصقارة.