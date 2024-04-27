معرض برنامج “آمــن” للتوعية بالأمن السيبراني يختتم محطته السادسة في المنطقة الشرقية

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اختتمت اليوم فعاليات المحطة السادسة من معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني بالمنطقة الشرقية، المُنفّذ ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي يُعد إحدى المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك)، واستفاد من مساراته المتعددة المنفذة في المنطقة أكثر من 290 ألف مستفيد على مدى 6 أيام.

وشهد المعرض الذي أقيم في مركز معارض الظهران للمعارض والمؤتمرات (إكسبو)، حضوراً واسعاً من مختلف الفئات العمرية في المجتمع من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن توافد آلاف الطلاب والطالبات الذين يمثلون مختلف المنشآت التعليمية والمعاهد التدريبية في المنطقة؛ حيث اطلعوا على ما يحتويه المعرض من أجنحة تفاعلية متنوعة وتوصيات سيبرانية وفعاليات افتراضية تدمج بين الترفيه والتوعية بأهمية الأمن السيبراني، ومجموعة من الأنشطة المخصصة لفئة الشباب وأولياء الأمور منها محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية التصفّح الآمن لشبكة الإنترنت، والتعريف بطرق التصيد الهاتفي.

وضم المعرض 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض جناحه الأول المخصص لأولياء الأمور عدداً من الأنشطة منها محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية، ويقدم جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية لأولياء الأمور، فيما يختص الجناح الثاني للشباب بتقديم محاضرات توعوية وإجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية، والتعريف بطرق التصيد الهاتفي، ويضم الجناح الثالث منطقة للأطفال يتم من خلالها محاكاة التصفح الآمن للإنترنت، والتعرّف على المصطلحات السيبرانية، وألعاب افتراضية متنوعة، بينما يختص الجناح الرابع بقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لزوار المعرض ومرتاديه.

وتزامناً مع فعاليات البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني في المنطقة الشرقية عقد خبراء برنامج (آمن) جلسات إرشادية وزيارات ميدانية لطلاب وطالبات المدارس والجامعات في مدن ومحافظات المنطقة شملت أكثر من 1.600 منشأة تعليمية، واستعرضت موضوعاتها مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة في المجال.

ويُعد معرض برنامج «آمن» أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.