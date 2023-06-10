معرض برنامج “آمن” بالقصيم يتيح للأطفال مجموعة من الأركان المتنوعة

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أتاح معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني بمنطقة القصيم، للأطفال التواصل من خلال أركان متنوعة، تجمع بين التوعية بالأمن السيبراني والتعلُّم والترفيه بفئاتهم العمرية المختلفة .

وتبدأ رحلة الطفل من ركن “استعد” الذي يقدم “الجواز السيبراني” لتحفيزه على زيارة جميع أركان المنطقة ووضع الختم الافتراضي على الجواز بعد الانتهاء من زيارة كل ركن، إضافة إلى تزويده بمنشورات “العب بأمان” للتوعية عن ألعاب الفيديو، ومن ثم يشاهد الطفل عرضاً مرئياً توعوياً عن الأمن السيبراني، و مايحتويه معرض “آمن”.

عقب ذلك يتجول الطفل في أركان المعرض؛ليتعرَّف في ركن “تصفَّح” على إجراءات التصفُّح الآمن لـ”لإنترنت” من خلال محاكاة واقعية لعدد من المواقع الإلكترونية وآلية التصفح الآمن فيها، مروراً بركن “تعلم” الذي يحتوي على ثلاث ألعاب مختلفة ” تعرَّف أكثر”، ولعبة “بياناتك مهمة”، و”أجهزتك مسؤوليتك” حيث تنفرد كل لعبة منها بفائدة توعوية خاص بها.

وفي منطقة “إعداد” يستمر الطفل في رحلته مستمتعاً في التجول بين الأركان التوعوية ليصل إلى ركن “اختبر” الذي يواكب أهم الممارسات الآمنة لألعاب “الفيديو” وفي أثناء الرحلة ينضم الطفل في ركن “نافس” إلى مشاركة أطفال آخرين من زوار المعرض في ألعاب جماعية مختلفة يستهدف كل منها جانباً توعوياً مختلفاً عن الآخر، وصولًا إلى ركن “تخيل” الذي يقدم للطفل تجربة “الواقع الافتراضي” من خلال ثلاث ألعاب مخصصة لكل فئة عمرية، لعبة “الرامي الماهر” التي تستهدف أمان الشبكات العامة، تليها لعبة ” دافع بذكاء” وتحاكي أمان الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات، ومن ثم لعبة “سابق وجاوب” التي تهتم بالتوعية في استخدام كلمات المرور الآمنة.

ويقدم ركن “النجاة” عددًا من الألغاز والأحجيات في غرفة مغلقة ليستوجب حلها للخروج منها بطريقة مشوقة ويسهم هذا الركن في تعليم الأطفال المزيد من الممارسات الآمنة في مجال الأمن السيبراني،وتقترب رحلة الطفل من نهايتها في منطقة “استرح” لمشاهدة عرض مرئي توعوي عن “التنمر السيبراني”.

ويصل الطفل في ختام رحلته إلى ركن “أبدع” للمشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية التوعوية بالأمن السيبراني تشتمل على ألعاب التركيب الجدارية، والرسم، والتلوين، والألعاب الذهنية.