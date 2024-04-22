معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني يغطي مجموعة واسعة من الفعاليات التوعوية في المنطقة الشرقية

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يواصل معرض “برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني” المقام حالياً في محطته السادسة بالمنطقة الشرقية، فعالياته ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني (آمن)، الذي يُعد أحد المبادرات الإستراتيجية، التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث تنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك)، وذلك بمركز معارض الظهران للمؤتمرات والمعارض إكسبو.

وشهدت فعاليات المعرض في يومه الثاني حضوراً من المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، حيث قدم ركن الجلسات التوعوية السيبرانية عددًا من المحاضرات التوعوية في مجال الأمن السيبراني، والتي شملت موضوعات متعددة في الأمن السيبراني وكيفية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وتجنب الوقوع في التصيّد الإلكتروني، بالإضافة إلى كيفية تأمين الحسابات.

وقدم المعرض عددًا من المحاضرات والجلسات التوعوية التي تستهدف كافة فئات المجتمع من أهالي المنطقة وتعنى بكيفية المحافظة على أمان المنزل الذكي، وأهمية إجراء النسخ الاحتياطي بشكل دوري، وأساليب التصيّد في الفضاء السيبراني والوقاية منها، إضافة إلى أمن كلمات المرور، وأهمية التوعية بالأمن السيبراني ودورها في الحماية من المخاطر السيبرانية.

الجدير بالذكر أن المعرض يُعد أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.