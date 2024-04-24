معرض برنامج آمن يشهد في يومه الرابع حضوراً لافتاً من أهالي المنطقة الشرقية

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شهد معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني حضوراً لافتاً من أهالي المنطقة الشرقية في يومه الرابع من جميع الفئات العمرية، وذلك للاستفادة من أركان المعرض المتنوعة التي تقدم تجارب تفاعلية تسهم في بناء ثقافة سيبرانية عالية.

واطلع زوار المعرض المقام فعالياته في مركز الظهران للمعارض والمؤتمرات (اكسبو)، على أبرز محتوياته التي تقدم عبر أربعة أجنحة رئيسية، تقدم من خلالها جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية، واستشارات توعوية لمختلف الفئات العمرية، وإجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية، والتعرّف على المصطلحات السيبرانية، وألعاب افتراضية متنوعة مخصصة للأطفال، إضافة إلى قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لزوار المعرض ومرتاديه.

ويُعد المعرض أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني (آمن)، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.