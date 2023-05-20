معرض برنامج “آمن” يواصل فعالياته لليوم الثالث

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واصل معرض برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني أحد المسارات الرئيسة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني في محطته الأولى بمدينة الرياض الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة (سابك) ووزارة التعليم، يومه الثالث؛ وذلك لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.

واهتم عدد كبير من الزوار بمسار “التعزيز” الذي يركز على كيفية تعزيز ثقافة تأمين البيانات، وذلك من خلال محاضرات توعوية شملت تأمين الأجهزة الذكية، وتعزيز كملة المرور، واللعب بأمان، وأهمية معرفة هوية المتصل.

ويهدف برنامج “آمن” للتوعية بالأمن السيبراني إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، كما يعد برنامج “آمن” الأول من نوعه للتوعية بالأمن السيبراني، في شموليته واتساع دائرة مستهدفيه التي تضم جميع الفئات العمرية في المجتمع، وبما يحتويه من مسارات متنوعة تغطي مجمل الأدوات والرسائل الدائمة لوصول رسائله الإستراتيجية للمستفيدين.

ويأتي برنامج “آمن” ضمن مبادرات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإستراتيجية والجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في المملكة وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكِّن النمو والازدهار.