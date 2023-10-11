معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الـثانية عشرة ينطلق في 28 يناير القادم

المناطق_جدة

ينطلق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الـثانية عشرة في قبة سوبر دوم بجدة خلال الفترة من الأحد 28 يناير حتى الثلاثاء 30 يناير لعام 2024، بمشاركة أكثر من 20 دولة من هيئات سياحية وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، وشركات أخرى من مدينة العلا.

وأوضحت مايا حلفاوي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض أن معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2024 يواصل رسالته في المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث يُسهم المعرض في تعزيز القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية لانه يعد فرصة ذهبية للعارضين للحفاظ على شركائهم الحاليين، ولقاء شركاء جدد، وجذب عملاء محتملين من خلال استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التسويق المهنية. كما يوفر المعرض مجموعة واسعة من المنتجات، مما يجعله وجهة شراء سنوية لعشاق السفر. ويعتبر المعرض فرصة رائعة للعارضين لتقديم خدماتهم وإطلاق منتجات جديدة، وجذب أكبر قدر من الاهتمام من وسائل الإعلام والوفود التجارية والمستثمرين إضافة إلى الزوار العموم.

وأضافت أن المعرض يتميز بمزايا عديدة، بما في ذلك التعرف على احتياجات وأهداف السوق السعودي، وبناء شراكات جديدة وقاعدة بيانات للعملاء في سوق السفر الكبير، والوصول إلى كبار المسؤولين التنفيذيين وصانعي القرار المؤثرين. كما يتيح المعرض التواصل المباشر مع المشترين وتقديم الخدمات والمنتجات بشكل مباشر وفعّال.

وأشارت إلى أن معرض جدة الدولي للسفر والسياحة 2024 يعد فرصة مثالية للشركات والمؤسسات في صناعة السفر والسياحة لتعزيز أعمالهم وزيادة تواجدهم في السوق السعودي المتنامي. ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور والمهتمين بالسفر والسياحة، مما يسهم في تعزيز القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

ويستهدف معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، الذي يعد من أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محلياً ودولياً أكثر من 40 ألف زائر من السياح والمهتمين والمتخصصين بقطاع السياحة ومحبي السفر.

ويسعى أن يكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر بالمملكة، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها بتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإعادة التعريف بالسياحة في المملكة وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة بمشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.