“معرض صناع العطور” يستقطب مُصنعيّ العطور والمهتمين لخوض التجربة بالباحة

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نجح معرض صناع العطور الأول المقام ضمن فعاليات الصيف بمنطقة الباحة في استقطاب المهتمين بالعطور، من خلال عطوره التي تتماهى مع مختلف الأذواق، عبر مجموعة من الأجنحة المتخصصة في صناعة العطور، وعرض مقتنيات أرقى العلامات التجارية العالمية.

ويضم المعرض أكثر من 55 علامة تجارية وبمساحة تفوق 3000 متر مربع، وعرض منتجات متنوعة من العطور تُمكّن الزوار من تجربة واقتناء أفضل العطور الشرقيّة والغربيّة، وخوض تجربة الاختيار في ظل توفر الخيارات التي يُقدمها صُنّاع العطور في مساحاتهم في جو من التنافسيّة لتقديم أفضل ما لديهم للزوار، ويعزز من العمليات التسويقيّة لصيف الباحة والذي تشكل له مثل هذه المعارض رافدًا حيويًا لتعزيز السياحة الداخلية وعامل جذب للزوار والمصطافين.

ويقام معرض صناع العطور ضمن فعاليات “صيف الباحة أجمل” ويستمر إلى يوم السبت القادم 12 أغسطس، ويفتح أبوابه للزوار بين الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 11 مساءً، ويقدم في ساحته الخارجية جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار من مقاهي مختصة، ومطاعم، ومنطقة جلوس؛ للاستمتاع بأجواء المعرض.