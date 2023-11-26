معرض “كفى” وعيادتها المتنقلة يقودان 67 مراجعاً ومراجعة للإقلاع عن السموم

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أبدى 67 مراجعاً ومراجعة لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني رغبتهم في تلقي العلاج وإقلاعهم عن السموم وذلك خلال زيارتهم المعرض التوعوي والعيادة المتنقلة التابعة لجمعية لكفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة خلال مشاركتها ضمن مبادرة بيئة عمل نقية.

المعرض والعيادة وعلى مدى يومين استقبلا أكثر من 1200 زائر من كلا الجنسين وذلك بعد الافتتاح الذي حضره نائب المدير التنفيذي للعلوم الصحية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة العميد خالد البقمي ، والمدير التنفيذي للتشغيل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الأستاذ جبر السبيعي، و نائب المدير التنفيذي للتشغيل الأستاذ محمود بن علي، ومدير قسم الرعاية التنفسية الأستاذ عبدالسلام الزهراني.

من جهته شكر مدير فرع جمعية كفى بجدة الأستاذ سلطان السلمي جميع الجهات المشاركة في الفعالية الصحية وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة وخصوصا قسم الرعاية التنفسية والذين اتاحوا الفرصة لكفى للمشاركة عبر مبادرتها بيئة عمل نقية والتي تستهدف بها كافة الجهات الحكومية والأهلية لمجتمع خالٍ من السموم.