معرض “مطايا” “بجادة الإبل” في حائل يروي تاريخها ويُعرف بموروثها

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يشهد مهرجان ” جادة الإبل” في حائل إقامة معرض مطايا بالقرية التراثية لتعريف الزوار بحضارة الإبل وموروثها العريق الذي احتضنته الجزيرة العربية.

وتضم أركان المعرض العديد من الجوانب ذات العلاقة بالإبل، وأنواعها ونوادرها وعجائب خلقها كذلك أعمارها وسلالاتها، وحضارة الإبل عند العرب وجوانب الاعتماد عليها ومنتجاتها، إضافة إلى الإبل في رؤية المملكة 2030، والتعريف بنادي الإبل ومبادراته.

وحرص القائمون على المعرض على تعريف الزوار على بعض المقتنيات التي يستخدمها الإنسان على ظهور الإبل في مختلف العصور ومنها “الهودج” الذي يحاكي تاريخ الإبل في زفة النساء ونقل الأثرياء .

كما يسرد المعرض بعضًا من تفاصيل حياة سكان البادية قديماً، حيث يُصنع الهودج من قطع خشبية مربوطة مع بعضها بجلود الإبل ومزينة بالقماش، ويعتبر وسيلةً لحماية الأطفال والنساء وكبار السن من تقلبات الطقس المختلفة أثناء الترحال.