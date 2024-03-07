معرض ميموريا بجدة .. صور تحكي قصص وثقافات الشعوب

المناطق_واس

يتيح معرض “ميموريا” الفني الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بجدة للزوار، رحلة بصرية لثقافات العالم، عبر صور الفنان محمد محتسب، التي تُبرز جمال الحياة وتوثق عادات الشعوب.

ويعكس المعرض الذي يقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 10 مارس 2024 تجربة الفنان بصور تُبرز تنوع الثقافات وتعمُق التجارب الإنسانية، بطريقة مبدعة ومؤثرة تتيح فرصةً للزوار، للتعرف على ثقافات العالم من خلال رحلة ساحرة عبر الصور الفوتوغرافية.

ودعت جمعية الثقافة والفنون الفنانين والمهتمين بالفن والثقافة، لزيارة المعرض الذي يهدف إلى تعزيز المشهد الثقافي والفني في المملكة.

يذكر أن الفنان محمد محتسب من أشهر المصورين الفوتوغرافيين في المملكة، وحصل على 350 جائزة دولية من 44 دولة، تقديرًا لموهبته وإبداعه.