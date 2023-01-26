معلمان عربيان على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

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أضيفت آثار مملكة يمنية قديمة ومنطقة معارض خرسانية لبنانية حديثة أمس الأربعاء إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.

تم إدراج المعالم السبعة الرئيسية لمملكة سبأ اليمنية القديمة، ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة وكالات الأمم المتحدة في ”إجراء عاجل”، على أمل الحفاظ على المواقع المهملة بشكل أفضل. وأضافت اليونسكو أن الموقعين سيحصلان الآن على مساعدة تقنية ومالية معززة.

مملكة سبأ اليمنية، التي تعود لعصور ما قبل الإسلام، وكانت تمتد من صنعاء إلى مأرب، يزيد عمرها على 2500 عام، وهي أيضا أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

تم تصميم معرض رشيد كرامي الدولي، أحد معالم الحداثة في لبنان، خلال الستينيات كجزء من سياسة أوسع لتحديث البلاد. أدى نقص التمويل إلى توقف البناء بشكل مستمر قبل أن يتم في نهاية المطاف التخلي عن الموقع نصف المبني في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية خلال منتصف السبعينيات.

في السنوات الأخيرة، جذب الموقع، الذي تبلغ مساحته 70 هكتارا (173 فدانا)، وتبرز فيه قاعة للحفلات الموسيقية على شكل بوميرانغ، انتباه العديد من المطورين. قالت اليونسكو إنها أضافت الموقع بعد مخاوف بشأن ”حالة الحفظ” والمخاوف من أن استحداث تجديدات عليه يمكن أن يقوض ”سلامة المجمع”.