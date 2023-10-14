معهد التعدين بالحدود الشمالية يحصل على الجائزة الذهبية من منظمة الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي

المناطق_واس

حصل المعهد السعودي التقني للتعدين‬ على الجائزة الذهبية العام 2023م الأكثر تميزًا في التعلم والتطوير في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية ضمن فعاليات المنظمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية، التي تُقام سنوياً لتكريم الممارسات المتميّزة في الموارد البشريّة.

يذكر أن المعهد يقدم برامج ومبادرات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، بتأهيل وتدريب وتطوير الشباب السعودي لتوطين الوظائف الفنية في مجال التعدين والصناعات المماثلة والمساندة لها وتأهيل جيل واعد من الفنيين ذوي الكفاءات المهنية العالية، ودخولهم إلى مختلف الصناعات، والمدن الصناعية في مناطق المملكة كافة.