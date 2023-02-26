معهد الصناعات الغذائية يحتفي بيوم التأسيس

المناطق_الرياض

احتفى معهد الصناعات الغذائية بذكرى يوم التأسيس بمشاركة متدربي ومنسوبي المعهد، واشتمل الاحتفال على استوحاء حياة الأجداد الأوائل من خلال تجسيد تفاصيلها الدقيقة في المسكن، والملبس، والمأكل، والفنون بمشاركة 450 متدرب من جميع أنحاء المملكة.

وقدم خلال الاحتفال العديد من الهدايا المُعبرة والتذكارية عن ذكرى يوم التأسيس للمتدربين، كما تم تنظيم فلكلور العارضة السعودي بجانب تنظيم عرض الخيالة والرحول؛ ومأدبة إفطار تعبر عن التراث القديم كما سمح المعهد لمتدربيه بارتداء أزياء مناطقهم وذلك لتعزيز روح الانتماء والهوية حيث يضم المعهد كوادر ومتدربين من جميع أنحاء مناطق المملكة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إبراهيم بن سعود العقيلي، على ضرورة استحضار الأجيال الحالية لقيم ومجهودات وتضحيات الأجداد من خلال ذكرى يوم التأسيس، مُشيدًا باستحضار عراقة التاريخ السعودي في أجواء تراثية مفعمة بالسعادة والفخر بتاريخ تمتد جذوره الراسخة إلى أكثر من ثلاثة قرون.

يذكر أن احتفال معهد الصناعات الغذائية بيوم التأسيس شارك فيه العديد من منتسبي المعهد من الدول الأخرى تقديرا لدور المملكة الرائد والقيادة؛ ويُعد يوم التأسيس استذكارًا لامتداد الدولة السعودية وإبرازًا للعمق التاريخي والحضاري لها، واحتفالا بالإرث الثقافي المتنوع، ووفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين.