معهد الصناعات الغذائية يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف بمكافأة شهرية 3000 وراتب6562

المناطق-الرياض

أعلن معهد الصناعات الغذائية بمحافظة الخرج عن فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 75% فأعلى (مسار علمي).

3- حاصل على درجة اختبارات القدرات 60%فأعلى

4- ان لايكون المتقدم مسجل في التأمينات الإجتماعية.

5- ألا يكون قد مضى على تخرجة الدراسي خمس سنوات

6- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية .

7- اجتياز الفحص الطبي .

المميزات :

-شهادة دبلوم معتمدة

-التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

-يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

-توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

-مكافأة شهرية خلال التدريب 3000ريال ومرتب شهري بعد التدريب ابتداء من 6562.

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