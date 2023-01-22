أبرز الموادمحلياتمنطقة الرياضوظائف

معهد الصناعات الغذائية يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف بمكافأة شهرية 3000 وراتب6562

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 يناير 2023 - 12:29 مساءً

المناطق-الرياض

أعلن معهد الصناعات الغذائية بمحافظة الخرج عن فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 75% فأعلى (مسار علمي).
3- حاصل على درجة اختبارات القدرات 60%فأعلى
4- ان لايكون المتقدم مسجل في التأمينات الإجتماعية.
5- ألا يكون قد مضى على تخرجة الدراسي خمس سنوات
6- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية .
7- اجتياز الفحص الطبي .
المميزات :
-شهادة دبلوم معتمدة
-التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
-يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
-توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
-مكافأة شهرية خلال التدريب 3000ريال ومرتب شهري بعد التدريب ابتداء من 6562.

للتقديم من خلآل الرابط

التقديم في الصافي

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 22 يناير 2023 - 12:29 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى