معهد الصناعات الغذائية يعلن عن تدريب مبتدئ بالتوظيف بمكافأة شهرية 3000 وراتب6562

المناطق-الرياض
أعلن معهد الصناعات الغذائية بمحافظة الخرج عن فتح باب القبول والتسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 75% فأعلى (مسار علمي).
3- حاصل على درجة اختبارات القدرات 60%فأعلى
4- ان لايكون المتقدم مسجل في التأمينات الإجتماعية.
5- ألا يكون قد مضى على تخرجة الدراسي خمس سنوات
6- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية .
7- اجتياز الفحص الطبي .
المميزات :
-شهادة دبلوم معتمدة
-التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
-يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
-توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
-مكافأة شهرية خلال التدريب 3000ريال ومرتب شهري بعد التدريب ابتداء من 6562.
للتقديم من خلآل الرابط