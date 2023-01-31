معهد الصناعات الغذائية يوقع اتفاقية مع “نادك” لزيادة التوطين بقطاع الغذاء

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أعلن معهد الصناعات الغذائية توقيع اتفاقية توطين وتوظيف مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”؛ لتوظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تتناسب مع جميع احتياجات الشركة الفنية والمهنية.

ونوه المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي، إلى أن دعم الكوادر السعودية هو الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية وسيكون لها الأثر الإيجابي في دعم الكوادر السعودية بما يتماشى مع تحقيق برامج ومستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في توطين صناعة الغذاء وضخ كوادر شبابية سعودية في سوق العمل؛ مما يحقِّق الأمن الغذائي، كما أن المعهد يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الحيوية والاستراتيجية لتعزيز صناعة الغذاء، وتطوير الكادر السعودي في هذا المجال.