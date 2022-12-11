مع ازدياد حالات الإصابة بها.. هذه المأكولات مضادات طبيعية لنزلات البرد

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مع ازدياد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، تبقى وسائل الحماية الطبيعية من أهم عوامل الوقاية من الأمراض بصورة عامة، وخاصة تلك التي تتصل بضعف المناعة خلال بعض الفصول على مدار العام.

وترتبط بعض المأكولات بسمعة طيبة في مقاومة أمراض بعينها، حيث تتمتع بقدرات طبيعية على الوقاية منها وتعزيز مناعة جسم الإنسان، اعتمادًا على ما تحتويه من عناصر ومكونات.

ونستعرض هنا أبرز المأكولات التي تتمتع بقدرات كبيرة على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا: