مع ازدياد حالات الإصابة بها.. هذه المأكولات مضادات طبيعية لنزلات البرد

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مع ازدياد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، تبقى وسائل الحماية الطبيعية من أهم عوامل الوقاية من الأمراض بصورة عامة، وخاصة تلك التي تتصل بضعف المناعة خلال بعض الفصول على مدار العام.
وترتبط بعض المأكولات بسمعة طيبة في مقاومة أمراض بعينها، حيث تتمتع بقدرات طبيعية على الوقاية منها وتعزيز مناعة جسم الإنسان، اعتمادًا على ما تحتويه من عناصر ومكونات.
ونستعرض هنا أبرز المأكولات التي تتمتع بقدرات كبيرة على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا:
السبانخ تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، والحديد، وهي العناصر التي تمتلك قدرات كبيرة في مقاومة البرد، عن طريق تعزيز الجهاز المناعي للإنسان، وزيادة قدرته على محاربة الفيروسات المسببة لهذه النزلات.
البرتقال يمتلك البرتقال سمعة واسعة في مقاومة هذه الأمراض، وذلك نظرًا لما يحتويه من كميات كبيرة من فيتامين سي، والذي يعد كلمة السر في مواجهة فيروسات البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والتي تساعد بشكل كبير في تعزيز الجهاز المناعي، وخفض احتمالات الإصابة بنزلات البرد.
الفلفل بشكل عام، يمتلك الفلفل قدرات كبيرة في تعزيز المناعة، حيث يحتوي على عناصر فيتامين سي و”أ” ومضادات الأكسدة، ولذلك يعد من أهم المأكولات التي تشتهر بمقاومتها لنزلات البرد.
الجوافة على غرار البرتقال، تمتلك الجوافة أيضًا سمعة كبيرة في الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد، كما تشتهر أيضًا بالقيمة الغذائية العالية، واحتوائها على فيتامين “أ” وسي والبوتاسيوم والنحاس، بالإضافة إلى الألياف الغذائية، وجمعيها عناصر غذائية مفيدة للجسم بشكل عام.
البروكلي يصف الخبراء البروكلي بأنه كنز الفوائد الصحية، والذي يُعتمد عليه بصفة رئيسية في الوقاية من أمراض مختلفة، أبرزها السرطان. وعلى مستوى مقاومة نزلات البرد، يمكن الاعتماد أيضًا على البروكلي، لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم، أبرزها فيتامين سي، و فيتامين “أ”، والألياف الغذائية، ومضادات الأكسدة.