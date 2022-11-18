مع استمرار الأمطار.. فيضان وانقطاع الكهرباء في اسكتلندا

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تعرضت اسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا، اليوم الجمعة، لتعطل المواصلات وفيضان وانقطاع الكهرباء وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

أصدر خبراء الأرصاد تحذيرًا لمنطقة في شمال شرقي اسكتلندا تمتد من شمال مدينة دندي مباشرة لما بعد أبردين حتى الساعة التاسعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

ويسري تحذير باللون الأصفر على طول الساحل الشرقي لاسكتلندا من الحدود الإنجليزية حتى بيترهيرد إلى الساعة السادسة من اليوم.

وذكر خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن يصل منسوب المطر إلى نحو 100 ملليمتر في مناطق من اسكتلندا من الخميس وحتى مساء الجمعة، إلى ما يصل إلى 150 ملليمتر في نقطة جبال جرامبيان.