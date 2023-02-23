مع الذكرى الأولى للحرب.. أوكرانيا تكشف عن ورقة نقدية جديدة

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كشف البنك المركزي الأوكراني عن ورقة نقدية تذكارية من فئة 20 هريفنيا (0.54 دولار)، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الأولى لاندلاع الحرب مع روسيا.

ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية ثلاثة جنود يرفعون علم البلاد، بينما يوجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط، في إشارة واضحة إلى جرائم حرب تتهم كييف القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني خلال عرض بالبنك المركزي في كييف: “بمناسبة الذكرى السنوية للحرب، قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاما من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق”.