مع بداية العام الدراسي الجديد.. مستشار تدريبي يوضّح حقوق وواجبات المعلم والطالب ودور البيئة التعليمية في رفع مستوى التحصيل الدراسي

أوضح “أنس الجعوان” المستشار التدرييبي، أن النظام التعليمي يتكون من أربعة أركان رئيسية وهم الطالب والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى المناهج الدراسية.

وأكد خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن المعلم يعتبر من الأركان الرئيسية في العملية التعليمية، لذلك ينبغي أن يتم اختيار المعلمين بعناية بالغة، وأن يتم تدريبهم على إيصال المعلومة بأحدث الطرق المتطورة.

وبين أن إيصال المعلومة يتوقف على قدرة الطالب الذهنية والنفسية على استقبال تلك المعلومة بسهولة، لذلك ينبغي عقد الجلسات الحوارية للطلاب من أجل الاستماع إلى مشاكلهم الدراسية، ومحاولة إيجاد حلول لها.

وأشار إلى أن المناهج الدراسية في المملكة، أصبحت متطورة ومتقدمة من أجل تحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتقدم في كافة المجالات خاصة في العلوم والبحث العلمي.