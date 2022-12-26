مع نهاية العام.. تحذيرات من استخدام «فيسبوك» في التسوق

المناطق_متابعات

أوضح خبراء الإنترنت أن المحتالين والقراصنة يستغلون عادات التسوق والتكنولوجيا الجديد لسرقة الحسابات، مشيرين إلى أن فيسبوك يعد هدفا رئيسيًا لهم عبر الإنترنت، نظرا لأن عليه مليارات المستخدمين حول العالم.

نصائح لحماية حساب فيسبوك

وحذر الخبراء، مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من احتمالية استهدافهم خلال مواسم العطلات ونهاية العام، مطالبيض بضرورة توخي الحذر، واتباع هذه النصائح:

1- التوجه إلى إعدادات الخصوصية في الحساب، ومسح “Off-Facebook History” أو “السجل خارج فيسبوك”، من أجل التحقق من التطبيقات من الشركات الأخرى التي استخدمت فيسبوك من أجل تسجيل الدخول إليها.

2- البحث عن الرسائل التي يفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية المحتملة.

تجنب إعلانات المنتجات عبر فيسبوك

3- عدم النقر أبدًا على الإعلانات الموجودة في موجز فيسبوك الخاص بك، لأن هذه طريقة شائعة بين المحتالين لفصلك عن أموالك ومعلومات بطاقتك الائتمانية.

4- تأمين حساب فيسبوك بكلمة مرور قوية، فلا تعيد استخدام كلمات المرور عبر مواقع الإنترنت، ولا تختار مطلقا كلمة مرور قصيرة أو بسيطة أيضًا، مثل 123456 أو ABCDEF، كذلك قم بتفعيل المصادقة الثنانية.