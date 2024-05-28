مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية كوت ديفوار متجهة إلى المملكة

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غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة”، من جمهورية كوت ديفوار اليوم، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار أبيدجان الدولي متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، ومعالي وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار فاغوندو جوماندي، ورئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية عثمان دياكيتي.

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.