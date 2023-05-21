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مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا إلى المملكة

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 مايو 2023 - 3:09 صباحًا

المناطق-واس

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي.

وتهدف مبادرة طريق مكة – وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 – إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 21 مايو 2023 - 3:09 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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