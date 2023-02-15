مغادرة الطائرة الإغاثية التاسعة متوجهة إلى مطار حلب الدولي ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

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غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها 35 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.