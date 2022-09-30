مغرد يسأل الشيخ “أحمد الغامدي” عن صحة حديث إرضاع الكبير؟ .. والأخير يجيب : صحيح وقد أخذت به عائشة !

أثارت قضية “إرضاع الكبير” جدلا بين الداعية ، أحمد الغامدي، المدير العام السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة ومغردين.

وتقدم أحد المغردين بسؤال للغامدي قال فيه : “شيخنا ما صحة ارضاع الكبير؟”، ليرد عليه الغامدي قائلا: “صحيح”.

فيما قال مغرد : “الا يوجد قول بأنه حالة خاصة لسالم مولى حذيفه وإذا كان للجميع فكيف يتم الرضاع؟”، ليرد الغامدي عليه قائلا: “اختلف في العمل بهذا الحديث ومن ذلك القول بأنه خاص بسالم مولى حذيفة والرد على ذلك بأنه لا دليل على القول بالخصوصية وقد أخذت به عائشة وقال به جماعة من الفقهاء”.