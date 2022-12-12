مفاجأة.. تأجيل مباراة الشباب والاتحاد بسبب حمدالله

يترقب عشاق دوري روشن عودة المنافسات مرة أخرى للمشاهدة الأندية ومتابعة البطولة الأقوى في منطقة الشرق الأوسط بعد التوقف الطويل بسبب كأس العالم.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ستصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة، قرار بتأجيل مباراة الشباب والاتحاد في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن، والتي مقرر لها الخميس المقبل.

وجاء قرار التأجيل للكلاسيكو بسبب مشاركة عبدالرازق حمدالله مع منتخب المغرب بنهائيات كأس العالم، والتي تأهلت للدور نصف النهائي من البطولة.

وأوضحت الرياضية، أن محمد السليم، رئيس اللجنة، عن تلقيها خطابًا من ناديي الشباب والاتحاد، أبديا فيه رغبتهما بتأجيل المواجهة، وسيتمُّ دراسة الطلب من قِبل اللجنة قبل الموافقة عليه وتحديد موعد جديد لإجرائها.

وكشفت لجنة المسابقات، 10 نوفمبر الماضي، تكملة جدول الدورين الأول والثاني حتى الجولة الـ 18 من دوري روشن السعودي، وحددت الثلاثاء 14 فبراير 2023 موعدًا للعب المباريات المؤجَّلة من الجولة الـ 16 للفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا، في حال تأهلها إلى الدور نصف النهائي، على أن يتمَّ تأجيل مواجهتَي الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة في الجولتين الـ 17 والـ 18 إلى المواعيد المحدَّدة في الروزنامة.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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