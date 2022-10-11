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مفاجأة خطيرة.. حبوب منع الحمل تُسبب سرطان الثدي في هذه الحالة!

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 7:25 مساءً

كشف مراسل قناة الإخبارية طارق المزهود، أن استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة أحد أسباب سرطان الثدي لدى السيدات.

وقال طارق المزهود في تصريحات متلفزة، عبر قناة الإخبارية: “حبوب منع الحمل قد تؤدي لسرطان الثدي، وذلك إذا كانت السيدة تستخدمها لفترات طويلة بالإضافة إلى الهرمونات التي تستخدمها السيدات”.

وأكمل: “وتلك التي تستخدمها كعلاج، على نحو ذلك وكلف سيوإذا كانت السيدات تريد أن تجري تجميل للثدي عليها عمل فحوصات اولًا”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 11 أكتوبر 2022 - 7:25 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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