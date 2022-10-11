مفاجأة خطيرة.. حبوب منع الحمل تُسبب سرطان الثدي في هذه الحالة!

كشف مراسل قناة الإخبارية طارق المزهود، أن استخدام حبوب منع الحمل لفترات طويلة أحد أسباب سرطان الثدي لدى السيدات.

وقال طارق المزهود في تصريحات متلفزة، عبر قناة الإخبارية: “حبوب منع الحمل قد تؤدي لسرطان الثدي، وذلك إذا كانت السيدة تستخدمها لفترات طويلة بالإضافة إلى الهرمونات التي تستخدمها السيدات”.

وأكمل: “وتلك التي تستخدمها كعلاج، على نحو ذلك وكلف سيوإذا كانت السيدات تريد أن تجري تجميل للثدي عليها عمل فحوصات اولًا”.