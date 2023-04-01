مفاجأة علمية.. الساعة البيولوجية وراء الصداع المتكرر يومياً

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أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، وجود علاقة بين اضطرابات الساعة البيولوجية للجسم وظهور الصداع العنقودي والصداع النصفي، الأمر الذي يتسبب في حدوث الصداع للشخص في نفس الموعد خلال اليوم.

وأفادت الدراسة، وفقاً لمجلة “Neurology” العلمية، بأن هذا الارتباط بين الصداع واضطرابات الساعة البيولوجية قد تحفزه العوامل الوراثية، ما يزيد من تكرر الصداع يومياً عند 71% من المصابين في نفس الساعة.

وفيما يخص الصداع العنقودي، فإنه عادةً ما يظهر بين الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر، كما تزيد معدلات الإصابة بهذه الحالة خلال فصلي الربيع والخريف.