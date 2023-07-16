مفاجأة «غير متوقعة» عن عائدات «تويتر»

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كد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، أن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبياً بسبب انخفاض عائدات الإعلانات.

وكشف ماسك أن تراجع عائدات الإعلانات وصل لما يقارب 50%، فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يَرْقَ إلى مستوى توقعاته في مارس بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو.

وكتب ماسك في تغريدة على تويتر «نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدي إيجابي قبل أن نحظى برفاهية أي شيء آخر».

وتعد هذه أحدث إشارة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة منذ استحواذ ماسك على تويتر في أكتوبر لم تكن كافية وحدها لتحويل التدفق النقدي للمنطقة الإيجابية، كما أنها تشير إلى أن عائدات إعلانات تويتر ربما لم تتعافَ بالسرعة التي تحدث عنها ماسك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في أبريل عندما قال إن معظم المعلنين عادوا إلى الموقع.