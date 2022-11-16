مفاجأة في العقود الجديدة.. أسماء العائلة والأعمار شرط استقدام العمالة الفلبينية

أدخلت السفارة الفلبينية أسماء العائلة وأعمارها كتمطلب أساسي في عقود العمالة المنزلية، واشترطت على جميع مكاتب الاستقدام تضمين البيانات الخاصة بأسر أصحاب العمل للموافقة على استكمال إجراءات الاستقدام.

ووفقا لصحيفة “اليوم” فإن مكاتب الاستقدام فوجئوا بإدخال بيانات أفراد أصحاب العمل في العقود الجديدة التي أرسلتها السفارة الفلبينية، مشيرة إلى أن الشرط الجديد سيضع المكاتب في مواقف صعبة، خاصة أن الإفصاح عن بيانات الأسر سيدخل المكاتب في إشكالات عديدة.

وتابعت: أن أصحاب مكاتب الاستقدام طالبوا بالتدخل لإيقاف الشرط الجديد في بنود عقد الاستقدام الذي أقرته السفارة الفلبينية.

ومن جهتها، أوضحت السافةر الفبينية، أنها حاولت فرض اشتراط تسجيل البيانات على أسر أصحاب العمل قبل سنوات، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل، بعد تدخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيقاف الاشتراطات باعتبارها من الأمور الخصوصية.