مفاجأة.. كأس العالم 2022 تعيد كارلوس كيروش إلى مصر مرة أخرى

اقترب البرتغالي كارلوس كيروش من العودة إلى التدريب في مصر مرة أخرى، بعد تجربته الأولى في تولى القيادة الفنية للمنتخب المصري لكرة القدم وفشل في التأهل لكأس العالم، وتم فسخ التعاقد مع الاتحاد المصري بالتراضي بين الطرفين.

وتولى كارلوس كيروش القيادة الفنية للمنتخب الإيراني قبل أسابيع من انطلاق بطولة كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وودع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران، بطولة كأس العالم 2022، من دور المجموعات ويفشل في الصعود للدور لدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم .

وقاد كارلوس كيروش قيادة المنتخب الإيراني في 3 مباريات بدور المجموعات بكأس العالم، ولتقى الهزيمة بمبارتين أمام إنجلترا وأمريكا، واكتفى بفوز وحيد أمام المنتخب الويلزي.

وأعلن كارلوس كيروش رحيله عن تولي القيادة الفنية للمنتخب الإيراني بعد فشل التأهل للدور المقبل.

ووفقا لموقع “كورة بلس” المصري، فإن كيروش قد يعود إلى مصر من بوابة نادي المصري البورسعيدي، بعد الاستغناء عن المدير الفني إيهاب جلال رسميا، حيث تم طرح اسم المدير الفني لمنتحب إيران لتولى القيادة الفنية.

وقامت إدارة نادي المصري البورسعيدي بإقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وتم تعين جهاز فني مؤقت بقيادة طارق سليمان، ويعاونه مجدي الشناوي ومحمود عبدالحكيم، مع تعيين محمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين إتمام التعاقد مع مدير فني جديد.

ضياء السيد: كيروش يعود لمصر مرة أخرى