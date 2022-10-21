مفاجأة مدوية.. سبب غياب النصر عن جائزة الجمهور المثالي

كشف سعيد الهلال، الناقد الصحفي، عن سبب غياب النصر عن جائزة الجمهور المثالي رغم وجود ملعب “مرسول بارك”، الذي يتسع للعددي من المشجعين، وأكبر الملاعب في المملكة العربية السعودية.

وقال سعيد الهلال في تصريحات متلفزة، عبر قناة أم بي سي: “نا مستغرب من عدم وجود النصر، رغم المبادرات أو تنظيم مدارس النصر كل هذا يجعلهم يأخذون به العلامة الكاملة، وانضباط الجماهير يأخذ فيها النصر العلامة الكاملة”.

وأضاف: “نسبة وتناسب الحضور في ملعب مرسول بارك لم يكن قليل بل كان معقول وبالتالي غياب النصر عن هذه القائمة شيء غريب بعد غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى والملفت أيضا أن الأهلي له حضور جماهيري تخطى الهلال بطل الدوري وبطل اسيا”.

وأكمل: “في ألتزام الجماهير تخطى الأهلي الأول والثاني وفي التصويت تراجع عن الهلال والاتحاد لم يكن هنا رضا عن الأهلي ولن حبهم لفريقهم جعلهم يشاركون”.

وأشار: “الموازنة ليست عادلة في النسبة والتناسب، لأختلاف حجم الملاعب فمثلًا جماهير الأهلي والهلال تعطيهم نفس الملبغ الذي يأخذه فريق تاني يحضر له ألف وألفين أرجو أن تتم ايضًا مراقبة التذاكر”.

وأوضح: “أعتقد النصر له 3 فروع والهلال 3 فروع ومتجر متنقل، الأهلي له في جدة والرياض على عكس النصر والهلال المنتشرين في المملكة، واحيانا تتزامن المباريات مع الكلاسيكو ونضع المباريات يوم السبت والمباراة الساعة 9 وغدًا دوام”.

واختتم حديثه: “وتوضع أيضًا المباراة في بدية الاسبوع، والساعة 5 والناس راجعة من دوامهم وكل هذه مؤثرات سلبية، ولكن ما انتهت المباراة إلا والجمهور مقفل الملعب اتمنى أن تنظر لجنة المسابقات لتوقيت المباريات وبيع التذاكر”.