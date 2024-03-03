مفاوضات الهدنة بالقاهرة اليوم وواشنطن تضع الكرة بملعب «حماس»

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قال مسؤول أمريكي، أمس، إن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حركة حماس على إطلاق سراح «فئة محددة من الأسرى»، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.

وذكر المسؤول للصحافيين أن «الكرة الآن في ملعب حماس» مضيفاً «الإطار موجود، وقبله الإسرائيليون عملياً. من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الرهائن المعرضين للخطر».

وأفاد مصدر مقرّب من «حماس» وقناة مصرية، أمس، بأن وفداً قيادياً من الحركة توجه إلى القاهرة لإجراء محادثات جديدة اليوم بشأن الهدنة، لكن إسرائيل قالت إنها لن تبعث وفدها قبل أن تتسلم قائمة بأسماء أسراها الأحياء في غزة.

ونفذ الجيش الأمريكي، أمس، أول عملية إسقاط مساعدات إنسانية جواً على غزة. وأسقطت ثلاث طائرات من طراز سي-130 أكثر من 35 ألف وجبة في منطقة تقول الأمم المتحدة إن ربع سكانها على بعد خطوة واحدة من المجاعة.